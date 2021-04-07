8 апреля в Белгородской области ожидается сильный ветер с дождем

Ветер западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы – 15 – 20 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным синоптиков завтра, 8 апреля на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

Днем местами небольшой дождь.

Ветер западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы – 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем – от шести до 11-ти градусов выше ноля.

В Белгороде температура воздуха ночью - от одного до трех градусов выше ноля, днем – от плюс семи до плюс девяти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области просит граждан быть внимательными и осторожными! Сильный порывистый ветер может стать причиной нарушений в работе систем энергоснабжения и связи, повреждения слабо закрепленных конструкций зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, аккуратность при совершении маневров – залог безопасности. Берегите от падения слабозакрепленных конструкций и аварийных деревьев свои автомобили, паркуя их в безопасных местах.

Если требуется помощь, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.