На Белгородчине остановили 11 мотоциклистов без прав

За два дня автоинспекторы проверили более ста единиц мототранспортных средств и выявили 22 административных правонарушения. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С 5 апреля сотрудники ГИБДД проводят на территории Белгородской области профилактические рейды по пресечению нарушений ПДД водителями мототранспорта.

За два дня автоинспекторы проверили более ста единиц мототранспортных средств и выявили 22 административных правонарушения. Половина из них связана с управлением без прав - составлено 11 протоколов.

Накануне в селе Журавлевка Белгородского района инспекторы отдельной роты ДПС задержали нетрезвого водителя. Внимание автоинспекторов привлек мотоцикл с боковой коляской.

Управлявший им мужчина проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться от преследования. Однако уехать далеко по размытой грунтовой дороге не смог и остановился. За рулем находился 54-летний мужчина. Полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование.

В отношении мотоциклиста составлено два административных материала - по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке).