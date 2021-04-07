Еще три жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 30796 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1937 года рождения и жительница Ивнянского района 1938 года рождения, проходившие лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода. Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1964 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 85 пациентов заболели, а выздоровели - 153.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34876 человек, выздоровели – 30796, умерли – 579.