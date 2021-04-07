В Белгороде задержали мошенника, похитившего 10 тысяч рублей под предлогом предоплаты столика в ресторане

Злоумышленник обзванивал рестораны и обманным путем получал контакты гостей, забронировавших столик. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В декабре прошлого года в дежурную часть УМВД России по г. Старому Осколу обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный под предлогом предоплаты столика в ресторане похитил у нее десять тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники старооскольского уголовного розыска совместно с коллегами из Воронежа установили личность подозреваемого и задержали его во время служебной командировки.

Им оказался 24-летний ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков житель Ульяновска.

По предварительным данным, злоумышленник обзванивал рестораны и обманным путем получал контакты гостей, забронировавших столик. После он связывался непосредственно с заказчиком и, представляясь сотрудником ресторана, требовал предоплату за организацию торжества.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению ряда аналогичных преступлений, в том числе в отношении оскольчанки, которая заказывала торжество в одном из воронежских ресторанов.

Теперь в соответствии с ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.