Три белгородских школьника вышли в финал «Живой классики»

Дарья Богатырева выступила с отрывком из рассказа Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Региональный финал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2021» проходил в онлайн-режиме. Участвовали 66 школьников.

Победителей выбирали в трех возрастных категориях.

Среди учеников 5–6-х классов лучшим был признан 6-классник гимназии № 2 Белгорода Глеб Левин.

Среди чтецов 7–8-х классов победила 7-классница Грузчанской школы Борисовского района Дарья Богатырева.

А в самой старшей возрастной группе (9–11-е классы) успеха добился 11-классник старооскольской школы № 28 с углубленным изучением отдельных предметов им. А. А. Угарова Борис Казанов.

Дарья Богатырева выступила с отрывком из рассказа Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». Дарью подготовила педагог русского языка и литературы Наталья Мирошник.

«Признаюсь, очень сложно. Я читала и понимала, как тяжело было в то нелегкое время, - делится эмоциями Даша. - Детям столько пришлось пережить! Поэтому нужно было по-особенному выступить, чтобы слушатели смогли прочувствовать все тяготы военных лет. На подготовку со школьным учителем ушло около месяца».

Главный приз для конкурсантов – путевка в «Артек». В этом году у «Живой классики» юбилейный, 10-й сезон. Потому финал и суперфинал организаторы планируют провести с особым размахом. Соберутся выпускники конкурса, участники и звезды разных лет.

Планируется, что финал литературного конкурса пройдет 23 – 24 мая в «Артеке», а суперфинал – в июне в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.