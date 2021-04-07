Белгородские любители футбола не увидели голов

Следующий матч белгородцы проведут 12 апреля в Москве с дублем «Химок». Фото fcsalyut.ru.

В рамках 17-го тура первенства ПФЛ в присутствии более чем тысячи болельщиков белгородцы встречались с одним из лидеров группы 3 саратовским «Соколом».

Как говорится в таких случаях, игра шла за шесть очков. Учитывая высокую плотность в турнирной таблице, цена ошибки была достаточно велика. В результате каждая команда предпочла довольствоваться достаточным минимумом – набранным очком.

Итог встречи – нули на табло.

Это первая ничья для «Салюта» с октябрьского черноземного дерби против «Курска» (3:3). И первая нулевая – с сентябрьского выезда в гости к «Кванту».

Состав «Салюта»: Герасимов, Семейкин, Мастеров, Есин, Басов, Штыпула, Ивантеев, Бурыкин (Дегтев, 81), Худобко (Корнеев, 74), Морев (Марков, 65), Грибанов (Гордеев, 90+).

Осечкой белгородцев воспользовалась «Рязань», одолевшая на своем поле «Квант» (3:2).

После сегодняшнего игрового дня «Салют» опустился на третью строчку. В активе наших футболистов 33 очка. Впрочем, подмосковный «Сатурн» и «Рязань» недалеко ушли – у них по 34 балла в активе.

В ТОП-5 также входят «Липецк» и «Саратов», у них 33 и 31 очко соответственно.

Следующий матч белгородцы проведут 12 апреля в Москве с дублем «Химок».