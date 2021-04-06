Жителя Белгорода арестовали на десять суток за неуплату алиментов

Судебные приставы неоднократно предупреждали мужчину о последствиях, которые ему грозят в случае неисполнения судебного решения, но на ситуацию это никак не влияло. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

По решению суда один из жителей Белгорода должен выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына алименты в размере 0,73 величины прожиточного минимума, установленного в нашем регионе для детей.

Но отец забыл про свою обязанность: официально нигде не работал, добровольно денежные средства на содержание сына не перечислял.

В итоге образовалась задолженность более 226 тысяч рублей.

Как пояснили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, судебные приставы неоднократно предупреждали мужчину о последствиях, которые ему грозят в случае неисполнения судебного решения, но на ситуацию это никак не влияло.

Поэтому за уклонение от уплаты алиментов был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей).

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему административный арест на десять суток.

Если безответственный отец не начнет выплачивать алименты, то ему будет грозить уже уголовная ответственность.