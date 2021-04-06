Житель Белгорода сдал чужой автомобиль в пункт приема металла

Подозреваемый похитил автомобиль и с помощью эвакуатора перевез его в пункт приема металла. Фото: пресс-служба УМВД РФ по городу Белгороду

32-летний житель Белгорода сообщил в дежурную часть отдела городского полиции №1, что у него пропал автомобиль.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгороду, по итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель.

По предварительным данным, подозреваемый заметил в соседнем дворе автомобиль «ВАЗ-2106», который давно не использовали. Он решил похитить его и с помощью эвакуатора перевез машину в пункт приема металла. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Вырученные деньги злоумышленник потратил. В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.