6 апреля в Белгород вернется большой футбол

В первом после возобновления сезона поединке «Салют» переиграл в Москве «Строгино» (2:0). Фото fcsalyut.ru.

Сегодня на стадионе «Салют» состоится первый официальный матч календарного года. В рамках первенства ПФЛ белгородцы сыграют с одним из лидеров группы 3 саратовским «Соколом».

После 16-ти туров «Салют» занимает первое промежуточное место с 32-мя очками в активе. Саратовцы идут пятыми – у них 30 очков.

На матче будут действовать меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Белгородской области.

Вместимость стадиона ограничена 50 процентами, зрители обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Встреча начнется в 18:00. Стоимость билетов: 100 рублей (обычный), 50 рублей (льготный: дети с 7 до 12 лет, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп).

Вход бесплатный для работников ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» при предъявлении служебного удостоверения, а также для ветеранов ВОВ и детей до 7 лет.

Напомним, что в первом после возобновления сезона поединке «Салют» переиграл в Москве «Строгино» (2:0).