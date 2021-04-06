В Белгородской области капитально отремонтируют 191 многоквартирный дом

На утепление фасадов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов из регионального бюджета в этом году выделят 1,7 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что жители области часто обращаются к нему на тему неполного капитального ремонта. Так, в 2019-м и 2020-м годах перестали утеплять фасады.

«Капитальный ремонт, в принципе, проводится один раз в жизни, - заявил Вячеслав Гладков. - И человек, который платит каждый месяц, хотел бы увидеть более качественное решение. Последние два года перестали утеплять фасады. Конечно, людям обидно».

Дополнительно на утепление фасадов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов из регионального бюджета в этом году выделят 1,7 миллиарда рублей.

«Поступало много вопросов от горожан по поводу того, что раньше ремонт выполнялся комплексно с утеплением фасадом, а с 2019-го года нет, - поясняет исполняющий обязанности мэра Белгорода Василий Голиков. - Решение мудрое, своевременное и правильное. Спасибо за эту поддержку».

Вячеслав Гладков дал поручение заместителю губернатора – начальнику департамента ЖКХ области Константину Полежаеву разработать программу на пять лет, которая позволит утеплить фасады домов, отремонтированных, но не утепленных в 2019 - 2020 годах.