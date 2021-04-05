«Открытие»: удобные переводы для вашего бизнеса

Услуга доступна клиентам малого и среднего бизнеса удаленно в разделе «Бизнес-карты».

Представители малого и среднего бизнеса получили возможность переводить средства со своих бизнес-карт физическим лицам.

- Предпринимателям часто требуется перевести средства физическим лицам. Наш новый сервис позволяет рассчитываться с поставщиками, оплачивать товары и услуги и переводить средства на карты в режиме 24/7, в выходные и праздничные дни, в любой сторонний банк на территории РФ, – отметил Тимур Бедрединов, руководитель Центра развития карточного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Сделать перевод можно с помощью онлайн-банка и приложения «Бизнес-портал». Схема проста: надо выбрать карту отправителя, указать сумму, ввести номер карты получателя и выбрать назначение платежа из выпадающего списка. Затем подтвердить перевод кодом из СМС.