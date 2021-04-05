6 апреля в Белгородской области будет туманно и морозно

В Белгороде ночью обещают от ноля до двух градусов тепла, днем – 11 – 13 градусов выше ноля. Фото: Алексей ФОКИН

По прогнозу белгородских синоптиков, 6 апреля ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный от четырех до девяти метров в секунду, днем – от девяти до 14-ти.

Температура воздуха ночью – от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от девяти до 14-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью обещают от ноля до двух градусов тепла, днем – 11 – 13 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям соблюдать меры личной безопасности. Будьте более внимательны и осторожны за рулем. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Белгородцам рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности: не сжигать траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросать непогашенные сигареты и спички в траву.

Помните что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.