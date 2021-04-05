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Коронавирус Covid-195 апреля 2021 15:26

Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 17 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34704 человека.

Фото: Иван Макеев

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1970 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Яковлевского городского округа 1941 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 84 пациента заболели, а выздоровели - 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34704 человека, выздоровели – 30614, умерли – 573.