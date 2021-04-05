Белгородцам предлагают экономить время

Граждане могут запланировать визит на удобные для себя день и время. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Возможность предварительной записи появилась у посетителей Фонда с 1 апреля. Сделать это можно, подобрав удобные для себя дату и время посещения. А еще - не выходя из дома или из офиса, имея лишь доступ во всемирную паутину.

Гражданам предлагают воспользоваться специальным интернет-сервисом. Чтобы записаться на прием достаточно зайти в личный кабинет получателя услуг организации через Портал государственных услуг и пройти процедуру предварительной записи. Второй вариант - вход в личный кабинет можно осуществить непосредственно на сайте ФСС.