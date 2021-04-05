Белгородские волейболисты потерпели второе поражение в Оренбурге

Матчи второго тура турнира за 11-14-е места пройдут с 9 по 11 апреля в Сургуте. Фото belogorievolley.ru.

Накануне в Оренбурге состоялись заключительные матчи первого тура мужской суперлиги по волейболу за 11-14-е места.

ВК «Белогорье» в четырех партиях уступил местному «Нефтянику» - 1:3 (20:25, 18:25, 25:16, 18:25).

Самым результативным в составе наших земляков стал Егор Сиденко, набравший 15 очков.

Это уже второе поражение для подопечных Александра Косарева и Алексея Казакова в Оренбурге. Днем ранее они в трех партиях уступили «Динамо-ЛО», а стартовали с победы над «Газпром-Югра» (3:2).

После первого тура 11-е промежуточное место занимает «Динамо-ЛО» с 27-ю очками. Далее следуют «Газпром-Югра» (26), «Нефтяник» (20) и «Белогорье» (19).

Матчи второго тура турнира за 11-14-е места пройдут с 9 по 11 апреля в Сургуте.

Напомним, что команды играют с сохранением всех показателей регулярного чемпионата, по итогам которого белгородцы заняли последнее 14-е место.