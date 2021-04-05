Жители Белгородской области смогут дистанционно продлить электронный рецепт

В настоящее время сервис доступен в 34 поликлиниках региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сервис «Электронный рецепт» внедряют в медучреждениях региона с 2019 года. Белгородская область стала пилотной площадкой. На первом этапе такие рецепты выписывали по желанию пациентов. За 2020-й год в регионе выписали более одного миллиона рецептов, четверть из которых – в электронном виде.

А с 1 апреля этого года на всей территории всей Белгородской области у «Электронного рецепта» добавилась новая опция.

Теперь срок действия рецепта, выписанного в рамках льготного обеспечения граждан, можно продлить дистанционно.

Пациенты, у которых истекает срок действия выписанного врачом рецепта, но для продолжения лечения необходим именно этот медицинский препарат, могут продлить срок действия рецепта, не обращаясь лично в медицинское учреждение.

Для этого достаточно оставить заявку в личном кабинете на едином портале госуслуг. Продлить электронный рецепт следует не позднее, чем за семь дней до истечения срока его действия.

В настоящее время этот сервис доступен в 34-х поликлиниках региона, в том числе в специализированных поликлиниках диспансеров.

На следующем этапе к сервису подключат стационары, чтобы при выписке пациентов врачи тоже могли выписывать лекарственные препараты в данном сервисе.