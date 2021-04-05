ХК «Белгород» выбыл из плей-офф

ХК «Белгород» в обоих раундах плей-офф провел по пять матчей. Фото mhkbel.beluo31.ru.

Вчера в первенстве НМХЛ определились все участники полуфинальной стадии.

Увы, перешагнуть четвертьфинальный барьер не смогли белгородские хоккеисты. В пятом матче серии с «Рязань-ВДВ», проходившем на гостевом льду, победили соперники.

В основное время команды разошлись миром - 2:2. Обе шайбы у белгородцев забросил Руслан Абянов (18-я, 57-я). Но на шестой минуте овертайма хозяева провели решающий бросок – 3:2 в их пользу и счет в серии стал 3:2.

Напомним, что ХК «Белгород» в обоих раундах плей-офф провел по пять матчей.

В 1/8 финала наши земляки одолели череповецкий «Металлург» (2:4, 2:1 (от), 1:2, 3:1, 7:5), а в 1/4 финала уступили рязанцам – 2:3 (3:4, 3:1, 3:7, 5:4, 2:3 (от).

Отметим, что в регулярном сезоне ХК «Белгород» занял восьмое место, набрав 42 очка.