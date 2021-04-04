Еще 66 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

За сутки в регионе 83 пациента заболели коронавирусом, а выздоровели - 66. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1938 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгорода 1960 года рождения, проходившая лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 83 пациента заболели, а выздоровели - 66.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34620 человек, выздоровели – 30597, умерли – 571.