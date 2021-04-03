Гость Белгорода потерял почти пять тысяч рублей, пытаясь получить интим-услугу

Ночью мужчина решил пригласить к себе девушку, оказывающую интимные услуги. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

39-летний мужчина сообщил в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду, что у него обманным путем похитили около пяти тысяч рублей.

По предварительным данным, потерпевший приехал в областной центр в командировку. Ночью он решил пригласить к себе девушку, оказывающую интимные услуги.

Он нашел в интернете соответствующее объявление и договорился о встрече. За услуги он перевел на счет девушки около пяти тысяч рублей. Но больше на связь она так и не вышла.

Отдел дознания УМВД России по г. Белгороду возбудил уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Сейчас проводятся мероприятия с целью установить личность подозреваемой, которой грозит лишение свободы на срок до двух лет.