Белгородские приставы изъяли 19 пар обуви

При продаже обуви были нарушены требования Закона «О защите прав потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров. Фото пресс-службы Управления ФССП России по Белгородской области.

Во время проверки торговых точек в Новооскольском районе сотрудники Управления Роспотребнадзора по Белгородской области выяснили, что три индивидуальных предпринимателя (ИП) продавали обувь, на которой отсутствовала информация об изготовителе товара и его о свойствах на русском языке.

То есть оказались нарушены требования Закона «О защите прав потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров.

Мировой судья Новооскольского района признал ИП виновными и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей с конфискацией товара.

После этого 19 пар конфискованного товара (туфли, кроссовки, тапки, ботинки мужские, ботильоны, полусапожки, сапоги) передали в специализированную организацию ООО «Дубравушка», а вся выручка от продажи пойдет в доход государства.