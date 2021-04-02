Еще 86 жителей Белгородской области заболели COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34452 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1957 года рождения и житель Губкинского городского округа 1939 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 86 пациентов заболели и столько же выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34452 человека, выздоровели – 30434, умерли – 567.