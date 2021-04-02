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Коронавирус Covid-192 апреля 2021 12:39

В Белгородской области до 29 апреля продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Но ходить в магазины и к врачу никто не запрещает
Алексей СЕРГУНИН
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Напомним, первые ограничения для пожилых белгородцев ввели еще в ноябре прошлого года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня внес изменения в пп.2.4 постановления №58 от 8 мая 2020 года.

Вплоть до 29 апреля включительно лица старше 65 лет продолжают оставаться в режиме самоизоляции.

Напомним, первые ограничения для пожилых белгородцев ввели еще в ноябре прошлого года, их несколько раз продлевали.

Впрочем, находящиеся на самоизоляции могут покидать места проживания для похода в магазин, выброса мусора, выгула собак, занятий спортом или посещения врача.