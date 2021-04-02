ХК «Белгород» одержал волевую победу над «Рязань-ВДВ»

Пятая решающая встреча состоится 4 апреля в Рязани. Фото mhkbel.beluo31.ru.

Вчера вечером в четвертом матче серии 1/4 финала первенства НМХЛ белгородцы принимали дома «Рязань-ВДВ».

Гости уверенно начали игру, забросив две шайбы к исходу шестой минуты.

Но неудачный старт лишь раззадорил хозяев, которые поочередно забили пять голов.

На десятой минуте отличился Арслан Ямалов, на 36-й – Никита Канаплин, на 45-й – Вадим Еманов, на 54-й – Роберт Нуруллин, на 57-й – Руслан Абянов.

В оставшееся до финальной серены время рязанцы ответили двумя точными бросками, но на исход встречи это не повлияло.

Итог – 5:4 в пользу ХК «Белгород», и счет в серии стал 2:2.

Пятая решающая встреча состоится 4 апреля в Рязани.

Напомним, что в первом раунде плей-офф белгородцы в пяти матчах одолели череповецкий «Металлург» (2:4, 2:1 (от), 1:2, 3:1, 7:5), а рязанские хоккеисты в пяти играх оказались сильнее ХК «Брянск» (2:3, 7:2, 5:4 (б), 5:6 (б), 8:4).

Отметим, что в регулярном сезоне ХК «Белгород» занял восьмое место, а «Рязань-ВДВ» - второе.