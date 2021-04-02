Более 1300 белгородцев переедут в новое жилье

Белгородская область расширяет региональную программу расселения. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021-м году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в новые квартиры переедут более 1 300 белгородцев. На эти цели будет направлено около одного миллиарда рублей.

«Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья позволяет нам обеспечить жителям безопасные и благоприятные условия и снижает риск возникновения аварийных ситуаций», - отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Гладков.

Белгородская область также расширяет региональную программу расселения. В планах в текущем году предоставить новое жилье 202 белгородцам.

На территории Белгородского, Волоконовского, Краснояружского, Прохоровского районов и Старооскольского городского округа расположены 13 домов, подлежащих сносу.