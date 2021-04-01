За 24 часа на Белгородчине затушили 15 пожаров

Только в Шебекинском городском округе пожарно-спасательные подразделения ликвидировали травяные палы пять раз Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 15 пожаров, десять из них ландшафтные.

В Белгороде на улице Узенькая горел сарай. На тушение пожара ушло 45 минут. В результате огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Еще один несчастный случай произошел в ресторане «La Villa» на улице Королева. В результате происшествия огонь повредил ресторанное оборудование, мебель и посуду на площади три квадратных метров.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования могло стать причиной пожара.

Кроме того пожарно-спасательные подразделения десять раз выезжали на ликвидацию ландшафтных пожаров на общей площади около трех тысяч квадратных метров.

Только в Шебекинском городском округе пожарно-спасательные подразделения ликвидировали травяные палы пять раз.

Во всех случаях причина пожара - внесенный источник зажигания.

Отметим, что указаны предполагаемые причины пожаров. В соответствии со ст.144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001г. органы дознания вправе продлить рассмотрение причин пожара до 10 суток.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».