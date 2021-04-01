Белгородский «Салют» взял три очка в Москве

Следующий матч белгородцы проведут 6 апреля на своем поле с саратовским «Соколом». Фото fcsalyut.ru.

Сегодня в рамках 16-го тура первенства ПФЛ группы 3 белгородский «Салют» переиграл в Москве «Строгино» - 2:0.

Наши земляки забили по голу в каждом из таймов. На 32-й минуте отличился Станислав Манаев, на 60-й – Кирилл Бурыкин.

Состав «Салюта»: Герасимов, Семейкин, Мастеров, Басов, Есин, Штыпула, Бурыкин, Ивантеев (Морев, 89), Худобко (Корнеев, 73), Манаев (Плотников, 90), Грибанов (Марков, 79).

Отметим, что сегодняшний матч стал первым для Валерия Есипова на посту «Салюта». Перед самым возобновлением турнира он сменил у руля команды Олега Сергеева, ушедшего из клуба по семейным обстоятельствам.

Следующий матч белгородцы проведут 6 апреля на своем поле с саратовским «Соколом». Начало игры в 18:00.