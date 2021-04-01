Белгородский «Салют» возглавил Валерий Есипов

Валерий Есипов в качестве главного тренера дважды выигрывал зону «Центр» второго дивизиона. Фото fcsalyut.ru.

Перед самым возобновлением первенства России по футболу в тренерском штабе белгородского «Салюта» произошли изменения.

Новым главным тренером команды стал Валерий Есипов. Валерий Вячеславович – обладатель тренерской лицензии UEFA PRO, которая позволяет возглавлять команды ФНЛ и РПЛ.

Валерий Есипов в качестве главного тренера дважды выигрывал зону «Центр» второго дивизиона. В сезоне 2009 года он занял первое место с курским «Авангардом», в сезоне 2015/16 - с «Тамбовом».

Он работал в волгоградском «Роторе» и мурманском «Севере», трижды возглавлял команды ФНЛ.

Напомним, что сегодня в 13:00 «Салют» сыграет на выезде со «Строгино» в рамках 16-го тура первенства ПФЛ группы 3.