Белгородские правоохранители напомнили, на кого из иностранцев не распространяется действие временных мер по нахождению в России Фото: "КП" Архив

В прошлом году для иностранцев, которые не могли покинуть Россию из-за коронавируса, приняли ряд послаблений. Нововведения были направлены на минимизацию последствий пандемии и урегулирование правового статуса мигрантов. Перед Новым годом действие сроков временного проживания иностранцев продлили до 15 июня 2021 года.

Однако, как объяснили в УМВД области, это не относится к гражданам стран, с которыми транспортное сообщение возобновлено. На момент вступления в силу соответствующего Указа Президента их было пятнадцать.

- В настоящее время в отношении граждан этих государств, среди которых Республика Казахстан и Киргизская Республика, требования миграционного законодательства действуют в полном объеме, в том числе в части исчисления сроков временного пребывания на территории Российской Федерации. С 05 мая 2021 года административные меры в полном объеме могут применяться и к гражданам Республики Армения и Азербайджанской Республики, - напомнили в Управлении по вопросам миграции УМВД региона.