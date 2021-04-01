Россияне верят в приметы и «счастливые» числа

24% водителей возят в своем автомобиле талисманы и сувениры на удачу.

Россияне особенно верят что: «если чешется ладонь левой руки - это к деньгам», «надо ждать финансового прибавления, если птица «пометила» машину» и «показывать купюру новой Луне» - таковы результаты опросов банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «РГС Банк» совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Некоторые считают, что надо выращивать дома комнатное «денежное дерево» толстянку, держать купюры в кошельке аккуратно и нельзя давать их из рук в руки вечером, а также свистеть в доме. В целом - почти треть жителей страны (31%) верят в «денежные» приметы. Самый суеверный регион страны – Сибирь, а вот меньше всего подвержены этому жители Северного Кавказа.

Есть и у водителей особые приметы: 34% респондентов ответили «помыть машину – к дождю», 28% считают, что «птичий помет на кузове – к прибыли», а 24% верят, что покупать авто у богатого — к успеху. Каждый девятый владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке, а 9% не свистят в салоне – полагают, это приводит к потере денег. Верят автомобилисты и в «счастливые» числа – 7% только ради удачи приобрели «красивые» автономера.

Согласно опросу, самые суеверные водители страны живут в Челябинске и Барнауле.