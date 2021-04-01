ХК «Белгород» крупно проиграл дома «Рязань-ВДВ»

Итог встречи – 3:7 в пользу «Рязань-ВДВ», и счет в серии – 1:2. Фото mhkbel.beluo31.ru.

Накануне в третьем матче серии 1/4 финала первенства НМХЛ белгородцы принимали дома «Рязань-ВДВ».

После нулевого первого периода хозяева сделали более чем серьезную заявку на победу, забросив к середине второй двадцатиминутки три шайбы. На 21-й минуте отличился Алексей Мохов, на 22-й – Руслан Абянов, на 31-й – Алексей Смирнов.

Вряд ли при таком преимуществе хозяев можно было предположить, что в итоге белгородцы проиграют с перевесом в четыре шайбы, и не сумеют за оставшиеся полчаса ни разу огорчить соперников.

Но так в итоге и произошло. До конца второго периода гости свели отставание в счете до минимума, а в заключительном отрезке встречи забросили пять безответных шайб в ворота ХК «Белгород». Итог встречи – 3:7 в пользу «Рязань-ВДВ», и счет в серии – 1:2.

Сегодня команды проведут на «Оранжевом Льду» четвертый матч. Если хозяева смогут победить, то пятая заключительная встреча состоится 4 апреля в Рязани.

Напомним, что в первом раунде плей-офф белгородцы в пяти матчах одолели череповецкий «Металлург» (2:4, 2:1 (от), 1:2, 3:1, 7:5), а рязанские хоккеисты в пяти играх оказались сильнее ХК «Брянск» (2:3, 7:2, 5:4 (б), 5:6 (б), 8:4).

Отметим, что в регулярном сезоне ХК «Белгород» занял восьмое место, а «Рязань-ВДВ» - второе.