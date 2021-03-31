Семейные фермы Белгородчины могут получить до 30 миллионов рублей

Государство заинтересовано в развитии семейных ферм и подсобных хозяйств. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грант «Агростартап» могут получить фермерские хозяйства, основным видом деятельности которых является производство или переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации Белгородской области в текущем финансовом году.

Максимальная сумма гранта – шесть миллионов рублей для проектов по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности и пять миллионов рублей для иных направлений.

Грант предоставляется в размере не более 90 процентов стоимости проекта, остальные 10 процентов стоимости проекта необходимо покрыть за счет собственных средств.

«Государство заинтересовано в развитии семейных ферм и подсобных хозяйств, и мы планируем и дальше инициировать грантовые конкурсы, направленные на поддержку сельхозпроизводителей», - заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

А грант на развитие семейной фермы могут получить товаропроизводители, зарегистрированные на территории сельской агломерации региона более одного года.

Максимальная сумма гранта – 30 миллионов рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта, остальные 40 процентов стоимости проекта необходимо покрыть за счет собственных или заемных средств.

В перечень сельских территорий или территорий сельских агломераций входят все населенные пункты Белгородской области за исключением Алексеевки, Белгорода, Валуек, Губкина, Старого Оскола и Шебекино.