Жительницу Белгорода могут посадить в тюрьму за кражу телефона

В настоящее время похищенное изъято. Фото: Евгения ГУСЕВА

38-летний мужчина сообщил в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду о пропаже сотового телефона.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась 27-летняя местная жительница.

По предварительным данным, накануне сожительница потерпевшего в его куртке вышла на улицу. Там она встретила знакомых, с которыми у нее произошла ссора на бытовой почве.

В ходе конфликта лежавший в кармане куртки сотовый телефон выпал на землю. Одна из оппоненток женщины заметила его и спрятала себе в сумку. В настоящее время похищенное изъято.

Теперь в соответствии с ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража) подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.