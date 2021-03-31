Белгородские «львята» дважды победили в Ленинградской области

По сумме двух туров «Белогорье-2» расположилось на восьмом месте, уступив только петербуржцам. Фото belogorievolley.ru.

В рамках четверки мужских клубов, оспаривающих места с 7-го по 10-е, «Белогорье-2» одержало две победы в трех матчах.

В первой встрече белгородские волейболисты одолели в четырех партиях местный «Динамо-ЛО-2» – 3:1 (25:21, 25:14, 19:25, 25:21).

Затем питерский «Зенит-2» взял реванш у наших «львят» за поражение в первом туре на своей площадке – 3:0 (25:19, 25:20, 25:20).

И в заключительной встрече второго тура с казанским «Зенит-УОР» белгородцы взяли верх в трех партиях (25:18, 25:11, 25:19).

По сумме двух туров «Белогорье-2» расположилось на восьмом месте, уступив только петербуржцам.