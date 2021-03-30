Последний день марта в Белгородской области: от минус трех до плюс 11-ти

Ветер юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 31 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков. Днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем - от шести до 11-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от ноля до двух градусов мороза, днем - от семи до девяти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать требования пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву.

Дома не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей. Не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Автомобилистам специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Помните что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы, поэтому воздержитесь от курения во время движения.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112», единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.