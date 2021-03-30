В Белгороде полицейский сходил в туалет рядом с памятником ВОВ

Полицейский уверяет, что ушел за забор. Скриншот видео с паблика "Белгород ПЕРВЫЙ".

Сегодня в паблике «Белгород ПЕРВЫЙ» появилось видео, на котором сотрудник ДПС предположительно справляет нужду за памятником погибшим в Великой Отечественной войне.

На видео прохожий обратился к полицейскому, но тот ответил, что специально ушел за забор подальше. Но, судя по видео, он ушел за заднюю часть памятника.

В любом случае, как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД по Белгородской области, инцидент не останется без внимания полиции.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о возможном совершении инспектором ДПС отдельного батальона ГИБДД г. Белгорода поступка, порочащего честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника органов внутренних дел.

По данному факту руководством УМВД России по Белгородской области назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».