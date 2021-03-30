Сотруднику администрации Белгорода грозит тюремный срок

Подозреваемый предложил родственнику ИП за взятку в размере 350 тысяч рублей решить вопрос с оформлением документов, необходимых для государственной регистрации. Фото пресс-службы СУ СКР по Белгородской области.

Следственный отдел по городу Белгород следственного управления СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в соответствии с п.п. «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) в отношении сотрудника администрации города Белгорода и неустановленных лиц.

По версии следствия, в начале 2019-го года индивидуальный предприниматель (ИП) самовольно произвела перепланировку и переустройство принадлежащего ей нежилого помещения. После она обратилась к своему родственнику с просьбой оказать содействие в государственной регистрации произведенных изменений.

В департаменте строительства и архитектуры администрации Белгорода сообщили, что нужно разрешение на строительство. Затем подозреваемый предложил родственнику ИП за взятку в размере 350 тысяч рублей решить вопрос с оформлением документов, необходимых для государственной регистрации.

После передачи подозреваемому денег ИП получила из городского департамента строительства и архитектуры письмо о том, что разрешение на строительство по перепланировке в ее случае не требуется.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводится следствие, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.