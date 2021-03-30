Еще три жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34195 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1942 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы, жительница Алексеевского городского округа 1949 года рождения, проходившая лечение в Алексеевской ЦРБ, а также жительница Белгорода 1951 года рождения, проходившая лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

За это же время 89 пациентов заболели, а 74 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34195 человек, выздоровели – 30026, умерли – 559.