Белгородские гандболисты дважды обыграли аутсайдера из Воронежа

В следующем туре «Технолог-Спартак» сыграет на выезде с «ДГТУ-Лидер». Матчи пройдут 10 – 11 апреля. Фото БГТУ им. В.Г. Шухова.

В очередном туре чемпионата России по гандболу в высшей лиге у мужчин белгородский «Технолог-Спартак» дважды переиграл на своей площадке «ВГТУ-Воронеж».

Уже после первого тайма стартовой встречи белгородцы добились ощутимого перевеса в четыре очка – 17:13. В итоге именно этот задел позволил «Технолог-Спартак» довести матч до победы – 32:28.

Самыми результативными в нашей команде стали Никита Задорожный и Игорь Неклюдов, набравшие по девять очков.

На следующий день белгородцы выиграли обе половины с одинаковым перевесом в два очка - 17:15 и 19:17. Итоговый счет – 36:32 в пользу хозяев.

Наибольший вклад в победу «Технолог-Спартак» внесли Дмитрий Симонов (7) и Денис Зелинский (6).

А по сумме двух игр больше всего очков у белгородцев набрал уже упомянутый Задорожный – 14.

После 16-ти проведенных матчей белгородцы сохраняют единоличное лидерство. В их активе 28 очков. Отрыв от идущего вторым ростовского «ДГТУ-Лидер» составляет семь баллов. А «ВГТУ-Воронеж» по-прежнему замыкает турнирную таблицу – ноль баллов.

В следующем туре «Технолог-Спартак» сыграет на выезде с «ДГТУ-Лидер». Матчи пройдут 10 – 11 апреля.