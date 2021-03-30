На Белгородчине судебные приставы помогли 50-ти работникам предприятия вернуть долги по зарплате

Общая сумма задолженности составила 993 тысячи рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Сотрудники ООО «Шебекинская Тара», выпускающего пластмассовые упаковочные изделия, на протяжении нескольких месяцев не получали заработную плату.

В результате суд вынес решение о взыскании в пользу 50 работников предприятия заработной платы.

Поэтому сотрудник Шебекинского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области вручил руководству предприятия постановление о возбуждении исполнительных производств, и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Кроме того, был наложен арест на автомобиль «Genesis G80», зарегистрированный за должником.

В итоге задолженность по оплате труда в пользу 50 работников на общую сумму 993 тысячи рублей была погашена в срок для добровольного исполнения.