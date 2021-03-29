«Открытие»: белгородцы стабильны в своем спросе на кредиты

Сумма выданных белгородцам кредитов – одна из наиболее крупных.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» активно укрепляет свои позиции в регионах Центральной России: банк выдал более 2,5 миллиарда рублей кредитов наличными и 3 тысяч кредитных карт. Лидерами по итогам работы за 2 первых месяца 2021 года по общей сумме выданных кредитов наличными стали Белгород, Смоленск, Тверь, Воронеж и Тула.

Особой популярностью пользуются виртуальные «120 дней» и Opencard кредитная. С виртуальных кредитных карт можно совершать переводы, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты. Реквизиты карты доступны клиенту в безопасном режиме - отображаясь в интернет-банке или мобильном приложении.