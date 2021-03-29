В ДТП под Белгородом погиб один человек

В результате на месте происшествия от полученных травм скончалась пассажирка автомобиля «Лада» - женщина 1998 года рождения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, по предварительным данным, сегодня около 15 часов 15 минут на 73 километре автодороги «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки» произошло ДТП со смертельным исходом.

24-летний водитель «Лада Приора», нарушив требования дорожной разметки и знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, где произвел лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 46-летнего водителя.

Сегодня около 15 часов 15 минут на 73 километре автодороги «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки» произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате на месте происшествия от полученных травм скончалась пассажирка автомобиля «Лада» - женщина 1998 года рождения.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и 4-летний пассажир автомобиля «Лада Приора».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия.