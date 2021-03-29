Еще 85 жителей Белгородской области заболели COVID-19

За минувшие сутки 85 пациентов заболели, а 31 – выздоровел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1957 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1963 года рождения, проходившие лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

За это же время 85 пациентов заболели, а 31 – выздоровел.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34106 человек, выздоровели – 29952, умерли – 556.