Житель Белгородской области выплатил долг по алиментам в размере 668 тысяч рублей

Дабы избежать тюремного заключения, безответственный отец оплатил задолженность в полном объеме. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель поселка Борисовка Белгородской области длительное время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка в размере четверти заработка.

Из-за этого образовалась задолженность в 668 тысяч рублей.

Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Но, отработав 60 часов обязательных работ, он продолжил уклоняться от родительского долга.

В итоге лишь рапорт об обнаружении в действиях должника признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ повлиял на поведение безответственного отца.

Дабы избежать тюремного заключения, он оплатил задолженность в полном объеме.