За пять дней на дорогах Белгородской области остановили 767 должников

После ареста автомобилей должники погасили долги в размере двух миллионов 166 тысяч. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

С 22 по 26 марта белгородские судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции при поддержке ОГБУ «Белгородский информационный фонд», провели по всей территории регионе оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

За пять дней был проверен 3031 автовладелец, из которых 767 человек оказались должниками. Они могли оплатить свои долги прямо на месте при помощи POS-терминала.

В результате автовладельцы добровольно оплатили более двух миллионов 380 тысяч долгов.

Автотранспорт должников, которые уклонились от уплаты долгов, арестовали. Суммарно сотрудники службы наложили 307 арестов на автомобили предварительной стоимостью свыше 70 миллионов рублей. После ареста должники погасили долги в размере двух миллионов 166 тысяч.

Также, прямо на дорогах судебные приставы помогали автовладельцам установить на телефоны мобильное приложение «ФССП» (сделали это 513 раз), которое позволяет узнавать о наличии долгов и оплачивать их электронно, не посещая судебного пристава.

УФССП России по Белгородской области рекомендует автовладельцам контролировать свои финансовые обязательства без участия службы судебных приставов.