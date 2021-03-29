Весенняя охота на Белгородчине откроется 6 апреля

Для получения разрешения на охоту нужно написать заявление в управление Экоохотнадзора области и оплатить госпошлину в размере 650 рублей. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Охота на диких гусей, самцов вальдшнепа на вечерней тяге в Белгородской области разрешена на территориях общедоступных охотничьих угодий с 6 по 15 апреля 2021 года, а на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток – с 6 апреля по 5 мая.

При этом в постановлении есть некоторые ограничения.

Так, в частности, утвержден перечень мест для проведения весенней охоты на пернатую дичь на территориях общедоступных охотничьих угодий и запрещена любительская и спортивная охота на диких гусей и селезней уток на хвостовых хозяйствах АО «Лебединский ГОК» и АО «Стойленский ГОК».

Количество приемных дней для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов с 29 марта по 6 апреля будет увеличено. В указанный период приемные дни инспекторов управления – понедельник, среда, пятница. Часы работы – с 10:00 до 17:00.

Для получения разрешения на охоту нужно написать заявление в управление Экоохотнадзора области и оплатить госпошлину в размере 650 рублей.