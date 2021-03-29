ХК «Белгород» взял реванш у «Рязань-ВДВ»

Теперь команды перемещаются в Белгород, где сыграют 31 марта и 1 апреля. Фото mhkbel.beluo31.ru.

Во втором матче 1/4 финала первенства НМХЛ белгородцы переиграли в гостях «Рязань-ВДВ» - 3:1.

Если в первой встрече рязанский клуб вышел вперед 3:0 и в итоге праздновал победу 4:3, то в повторной игре все шло под диктовку гостей. ХК «Белгород» комфортно себя чувствовал при счете 2:0, и позволил хозяевам провести лишь шайбу престижа.

Точными бросками в составе белгородского клуба отметились Альберт Серазетдинов (4-я, при 0:0), Егор Домничев (9-я, при 1:0) и Роберт Нуруллин (15-я, при 2:1).

Теперь команды перемещаются в Белгород, где сыграют 31 марта и 1 апреля. Начало в 19:00.

Пятый матч, если понадобится, состоится 4 апреля в Рязани.

Напомним, что в первом раунде плей-офф белгородцы в пяти матчах одолели череповецкий «Металлург» (2:4, 2:1 (от), 1:2, 3:1, 7:5), а рязанские хоккеисты в пяти играх оказались сильнее ХК «Брянск» (2:3, 7:2, 5:4 (б), 5:6 (б), 8:4).

Отметим, что в регулярном сезоне ХК «Белгород» занял восьмое место, а «Рязань-ВДВ» - второе.