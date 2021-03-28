Еще две жительницы Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровел 29921 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1938 и 1956 годов рождения, проходившие лечение на базе Детской областной клинической больницы.

За это же время 88 пациентов заболели, а 98 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34021 человек, выздоровели – 29921, умерли – 554.