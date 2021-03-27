На Белгородчину доставили вакцину от коронавируса для 7 300 человек

На сегодняшний день первый компонент вакцины «Спутник V» поставили 107 266 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил во время брифинга начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, в регион поступила вакцина для иммунизации 7 300 человек.

В общей сложности в Белгородскую область поступило вакцины для иммунизации 115 457 жителей.

На сегодняшний день первый компонент вакцины «Спутник V» поставили 107 266 человек, полный курс прошли 79 238 жителей области. До 31 марта в регион ожидается поставка еще 28 тысяч доз.

По словам Иконникова, ситуация с заболеваемостью стабилизируется, коечный фонд заполнен на 78 процентов. Сейчас завершается ремонт в хирургическом корпусе на бывшей площадке Горбольницы №1 Белгорода. После его открытия на прием закроют Детскую областную клиническую больницу для подготовки ее к работе по профилю.