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Коронавирус Covid-1927 марта 2021 14:54

Еще 117 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели 86 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33933 человека.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1938 и 1941 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Белгорода 1956 года рождения, проходивший лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

За это же время 86 пациентов заболели, а 117 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33933 человека, выздоровели – 29823, умерли – 552.