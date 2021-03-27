Еще 117 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33933 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1938 и 1941 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Белгорода 1956 года рождения, проходивший лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

За это же время 86 пациентов заболели, а 117 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33933 человека, выздоровели – 29823, умерли – 552.