В Белгородской области отметили 5-летие Росгвардии

Сотрудникам, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, были вручены заслуженные награды. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сегодня в Белгороде состоялось празднование 210-летия со дня образования войск правопорядка и 5-летия со дня образования войск национальной гвардии РФ.

«Ваша работа не знает выходных и праздников, - обратился к сотрудникам и ветеранам ведомства глава региона Вячеслав Гладков. - От вас во многом зависит тот результат, который так нужен гражданам в повседневной жизни, – безопасность, мир и покой. Вы выполняете огромный спектр ответственных служебных задач. Приятно отметить, что со всеми задачами вы справляетесь очень успешно».

Вячеслав Владимирович вручил отличившимся росгвардейцам грамоты и благодарственные письма.

«Сегодня, мы можем сказать, что весь славный боевой путь войск и достигнутые результаты служебно-боевой деятельности напрямую связаны с преемственностью поколений, традиций, сохраненных и приумноженных действующими военнослужащими и сотрудниками», - заявил временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Белгородской области Евгений Яковлев.

«Подвиги многих поколений наших предшественников остаются неизменным нравственным ориентиром для всех военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые на высоком профессиональном уровне продолжают обеспечивать правопорядок и безопасность в стране».

Сотрудникам, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, были вручены заслуженные награды.

Так ведомственной медалью «За боевое отличие» были награждены заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Андрей Иванченко и сотрудник ОМОН Росгвардии лейтенант полиции Евгений Ж.